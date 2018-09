Gipfelstürmer genießen Sommerausklang im Alpbachtal

Die Gipfelstürmer aus Pressig und vielen anderen Teilen Bayerns und Thüringens starteten zu einer viertägigen Bergfahrt nach Reith im Alpbachtal. Bereits am Anreisetag wurde haltgemacht bei der Kundler Klamm, eine der schönsten Klammen in Österreich, die das Hochtal Wildschönau mit dem Inntal verbindet. Fast alle 63 Gipfelstürmer erwanderten die Klamm. Tags darauf ging es mit der Wiedersbergerhornbahn auf rund 1850 Meter Höhe - bei Nebel, der sich den ganzen Tag nicht lichtete. Gewandert wurde trotzdem. Entweder auf dem Panoramaweg um das Wiedersbergerhorn oder zum Reitherkogel. Der Abend wurde mit dem traditionellen Kerzlabend mit Musik und Gesang beendet.

Am Samstag bei wieder bestem Wetter besichtigten die Gipfelstürmer Alpbach, das mit seinem einzigartigen Holzbaustil und der bezaubernden Blumenpracht zum "Schönsten Dorf Österreichs" gekürt wurde. Anschließend wanderten man zur Jausestation Hechahof; der Bauernhof liegt auf 765 m Höhe mit original erhaltener Bauernstube und Speckselche aus dem Jahre 1600. Den Abschluss des Tages bildete eine Apfelstrudelshow in Rattenberg. Nach der Dankandacht, gestaltet von Christine Detsch, ging die Fahrt zurück nach Oberfranken. Halt machte man dabei in Brannenburg, wo es mit der Zahnradbahn auf den Wendelstein ging.

Den Abschluss des Wanderjahres bilden am 6. Oktober eine Wanderung im Saale-Unstrut-Gebiet mit Besuch der Rotkäppchen-Sektkelterei sowie die Mitgliederversammlung im November in Pressig. red