Eine junge Ziege verendete, weil sie Giftweizen gefressen hatte. Das Tier starb in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in einem Ziegengehege auf einem Feld in der Gemeinde Aidhausen. Der bislang unbekannte Täter verursachte dem Tierhalter einen Schaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0. pol