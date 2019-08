Gifting will nicht Favorit sein

Mit der Partie zwischen dem SV Gifting und dem SV Steinwiesen wartet die Kreisklasse 4 am kommenden Wochenende mit einem Spitzenspiel auf. Beide Mannschaften landeten in der vergangenen Saison in den Top-5 der Abschlusstabelle und verpassten den Aufstiegsrelegationsplatz um lediglich einen beziehungsweise zwei Punkte. Nun treffen beide Teams bereits am zweiten Spieltag aufeinander.

Sie werden in dieser Spielzeit als Favoriten für den Aufstieg gehandelt. Mit dieser Rolle kann man sich in Gifting allerdings nicht wirklich anfreunden, selbst wenn der Großteil der Spieler aus der vergangenen Saison gehalten werden konnte. "Wir selbst sehen uns nicht als Favorit auf den Aufstieg. Diese Rolle wurde uns von außen zugetragen", beteuert Mannschaftskapitän Tobias Förtsch.

Oberes Drittel ist das Ziel

Nichtsdestotrotz ist die Zielvorgabe klar: Ein Platz in den oberen Regionen der Tabelle soll her. "Unser Ziel ist es aber immer noch, im oberen Drittel zu landen. Wir haben uns nicht den Aufstieg zum Ziel gesetzt, sondern schauen von Spiel zu Spiel", erklärt Förtsch. In Spielen wie am kommenden Samstag gegen Steinwiesen müsse die Mannschaft erst einmal unter Beweis stellen, dass sie dem Druck von außen gerecht werden kann.

In der vergangenen Saison setzte es in den Partien zwischen Gifting und Steinwiesen jeweils eine Niederlage für die Heimmannschaft. Das soll sich an diesem Wochenende ändern. Förtsch weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe: "Gegen Steinwiesen tun wir uns traditionell schwer. Die Spiele waren immer eng und umkämpft, und dieses Jahr wird das genauso sein. Es wird nicht einfach. Steinwiesen will natürlich auch gewinnen, schließlich haben sie zum Auftakt gegen Steinbach verloren. Aber wir spielen zuhause und wollen diesen Sieg unbedingt."

Normales Training kaum möglich

Ein Hindernis für die Giftinger: die dünne Personaldecke. Aus beruflichen Gründen ist an ein normales Training unter der Woche oder an eine normale Vorbereitung vor der Saison kaum zu denken. Darauf weist auch Förtsch hin: "Unser Problem ist, dass unter der Woche viele Leute fehlen, und da kann man dann im Training nicht viel machen. Auch konditionell merkt man das." Das könnte sich mit fortlaufender Dauer der Saison noch als Stolperstein für die Giftinger erweisen.

Neben der eigenen Begegnung hat Förtsch an diesem Wochenende noch zwei andere Begegnungen auf dem Zettel: "Die Begegnung zwischen Haig und Hirschfeld wird mit Sicherheit sehr interessant. Haig war letztes Jahr schon sehr stark. Sie haben eine junge, gute Mannschaft, und Hirschfeld hat sich im Sommer auch verstärkt", rührt Förtsch die Werbetrommel für das Spiel zwischen dem Dritten und dem Achten des Vorjahres.

Und: "Auch das Spiel zwischen Steinbach und Rothenkirchen/Pressig sollte man nicht außer Acht lassen, zumal Steinbach gegen Steinwiesen gewonnen hat."