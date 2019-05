Giftige Pilze für den Ehemann

Zahlreiche Gäste begrüßte der Vorsitzende des Kronacher Kunstvereins, Karol Hurec, zur Jubiläumsmatinee. Die Organisatorin, Krystyna Hurec-Diaczyszyn, stellte die Schriftstellerin und Mitbegründerin der Autorengruppe "Schreibsand", Heidi Fischer, vor. Tini Carl begleitete die Autorin auf der keltischen Harfe.

"Wolken wie Löwenhäupter"

Heidi Fischer erzählte, dass sie gerne sammle: Eindrücke von Menschen, Erlebnisse und Pilze. So sei die erste der vorgestellten Kurzgeschichten aus dem Buch "Wolken wie Löwenhäupter" in der Steiermark nach dem Sammeln von Pilzen entstanden. Dass Pilze auch giftig sein können, diese tödliche Erfahrung macht der Ehemann einer ihrer Ehe überdrüssigen Frau. Während sie die giftige Mahlzeit zubereitet, betrachtet sie die Wolken am Himmel, die wie Löwenhäupter aussehen und ihr Geschichten vom Blutvergießen erzählen. Liebevoll dekoriert sie die todbringende Mahlzeit mit Petersilie ...

Überraschende Schlussmomente und offene Schlussszenen, die die Fantasie zum Weiterdenken anregten, boten auch die nächsten Kurzgeschichten an: "Shit happens", "Der indische Schal", "Aber er ist mein Vater" oder "Wohnungswechsel". "Hassparolen soll keiner mehr johlen" - diese Geschichte beinhaltet eine Begegnung mit der Vergangenheit, Fremdenhass und Ausgrenzung von Minderheiten. Heidi Fischers Kurzgeschichten sind leise Geschichten, die berühren und zum Nachdenken anregen.

Die nächste literarische Matinee findet am 16. Juni statt. Karl-Heinz Heppt stellt dann den Roman "Siebenkäs" von Jean Paul vor. red