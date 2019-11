Gibt es Trauungen auf dem Kordigast?

Die nächste Bau- und Umweltausschusssitzung findet am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Folgende Bauanträge und Bauvoranfragen liegen vor: Änderungsantrag zur Errichtung einer Plakatwerbetafel in der Weismainer Straße 68; Neubau von 20 Seniorenwohnungen, einer Tagespflege und eines Beratungszentrums der Caritas Lichtenfels sowie Errichtung von acht Carports und 14 Stellplätzen in der Theodor-Heuss-Straße 15 - 17; Errichtung einer Werkstatt mit Heizraum in Tauschendorf 9; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppel-Carport am Mainweg 14 in Altenkunstadt; Voranfrage zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage im Mainweg 12; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in der Dr.-Friedrich-Baur-Straße 5. Außerdem beschäftigen sich die Räte mit einer Anfrage für Trauungen am Gipfelkreuz des Kordigastes. red