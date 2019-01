Gibt es Bezüge zum Staffelberg?

Beim monatlichen Treffen des Arbeitskreises Archäologie in Bamberg am Donnerstag, 31. Januar, befasst sich Jana Krenz mit der vor- und frühgeschichtlichen Befestigungsanlage auf dem Kleinen Gleichberg in Südthüringen. Ist diese keltische Siedlung dem Oppidum auf dem Staffelberg vergleichbar? Dieses beansprucht zur Zeit infolge der Ausgrabung eines Zangentors durch den Privatdozenten Markus Schußmann viel Aufmerksamkeit. Was ist zeitgleich sozusagen in der unmittelbaren Nachbarschaft geschehen, was davon ist noch zu sehen? Der Lichtbildvortrag möchte in den aktuellen Forschungsstand einführen. Im Anschluss soll über das Unwesen der Sondengängerei diskutiert werden. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi"/ZOB. red