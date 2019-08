Etwa eine Stunde lang saß dieser Storch auf einem Hausdach in der Leo-Weismantel-Straße in Münnerstadt. Hoch droben auf dem Kamin trippelte er immer wieder ein paar Schritte auf und ab und tat so, als würde er intensiv nachdenken. Was dabei herauskam, ist nicht bekannt. Dann flog er in die Dunkelheit, ohne sein Geheimnis preiszugeben. mdb/Foto: Dieter Britz