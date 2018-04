Gezielt einkaufen im Supermarkt

sek



Ein Einkaufstraining im Supermarkt bietet die Volkshochschule am Samstag, 28. April, von 10 bis 12 Uhr an. Treffpunkt ist direkt vor dem Edeka-Markt in Oerlenbach. Bei diesem Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie gesund und trotzdem günstig einkaufen. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt Vanessa Parente unter Tel.: 09725/710 114 oder per unter vanessa.parente@oerlenbach.de entgegen.