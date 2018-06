Ein Konzert mit Andi Weiss findet am Sonntag, 24. Juni, um 18 Uhr in der Christuskirche statt. Andi Weiss ist ein inspirierendes Gesamt-Konzept. Sein Live-Programm vereint seine drei Hauptinteressen: Botschaft, Musik und erlebte Geschichten. Dabei gelingt es Weiss, die Nähe zum Zuhörer zu finden. Eigene Lieder, gewürzt mit Texten und Geschichten, regen zum Nachdenken, Schmunzeln, Weinen oder Träumen an. Die Karten können im Pfarramt während der Öffnungszeiten erworben werden. red