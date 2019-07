Gewohnte Blicke verschwinden durch Supermarkt-Bau

"Was wohl Nepomuk zum neuen Aldi-Bau sagen würde?" Mit dem Thema "Standort und Ausführung des Neubaus Aldi" am Oberen Tor in Ebermannstadt wandte sich das Bürgerforum Ebermannstadt an die Bevölkerung.

"Das Bürgerforum richtet sich mit seinem Gewinnspiel keineswegs gegen die Vergrößerung des Discounters Aldi, seit vielen Jahren gehört eben dieser zum Bestand der Nahversorgung in Ebermannstadt. Wir möchten mit dieser Aktion aber auf eine hausgemachte städtebauliche Verfehlung aufmerksam machen, die hier begangen wurde und die auf Jahre beziehungsweise Jahrzehnte hinaus eine historische Ansicht des Stadtbildes negativ verändert", gibt das Bürgerforum in einer Pressemitteilung bekannt.

Erinnere man sich, so sei bei der damaligen Aldi-Bebauung 1994 vom alten Stadtrat und Bürgermeister noch eine architektonische Angleichung an das im Hintergrund befindliche historische Scheunenviertel vom Bauherrn gefordert und auch umgesetzt worden.

Befürchtungen

"Der Blick auf das Scheunenviertel ist jetzt verschwunden, verschwinden wird auch bald der vertraute Blick auf den Zuckerhut, wenn der Neubau des zweiten Rewe-Marktes in Ebermannstadt im Anschluss stehen wird", befürchtet das Bürgerforum.

Zum Thema hätten das Bürgerforum viele Aussagen von Bürgern erreicht, so dass sich die Initiatoren dazu entschlossen hätten - "mit einem gewissen Augenzwinkern" - diesen Äußerungen eine Plattform zu geben. Lustiges und Kritisches, aber auch Texte, die nicht an einer Gewinnermittlung teilnehmen konnten, hätten das Bürgerforum per Post, Mail und Facebook erreicht.

Aufgrund der hohen Beteiligung gebe es nicht nur einen Gewinner, sondern auch einen zweiten und dritten Platz. Der erste Preis, eine große Ebermar-Figur (Storch) aus Keramik, erhält Reinhold Götz mit seinem Reim: "Allmächt, wos is in Franken lus, stadts Baam sech ich Mauern blus? Helft mir in dera großn Bloch und stellt mi on an annern Boch."

Den zweiten Platz (einen "Ebermar" klein) erhält Georg Bittel mit dem Satz: "Was der neue Aldi uns bringt, dass der Nepo vom Sockel springt ...!" Der dritte Platz (ebenfalls ein "Ebermar" klein) geht an Hilde Hofmann mit dem Satz: "Verzeih ihnen - sie wissen nicht, was sie tun." red