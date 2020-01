Gewinnversprechen und die Frage nach Geld

Mehrere

Meldungen besorgter Bürger gingen am Mittwoch und am Donnerstag bei der Polizei Bad Brückenau ein, die seltsame Anrufe bekommen hatten, berichtet die Polizei. Teilweise wurde von den Betrügern Gewinne versprochen, die gegen eine Kostenpauschale in dreistelliger Höhe ausgezahlt werden könnten. In einem anderen Fall wurden ältere Leute am Telefon nach Sparkonten und Bargeld gefragt. Offensichtlich sind mehrere Telefonbetrüger in der Region aktiv. Die Polizei rät bei derartigen Anrufen: Einfach auflegen, keinesfalls auf ein Gespräch einlassen. Alle in den vergangenen Tagen Angerufenen fielen nicht auf die Betrugsmaschen herein. pol