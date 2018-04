Gewinnspiel lockt Kunden in die Stadt

Die Gewinnauslosung der Werbegemeinschaft und des Zentrenmanagement Ebermannstadt im Rahmen der Osteraktion 2018 war ein voller Erfolg. Glücksfee am 14. April für über 50 Kunden der Stadt war Bürgermeisterin Christiane Meyer.

Als Lose dienten mehrere Tausend verteilte Gewinnkarten, die durch den Einkauf in teilnehmenden Läden beklebt werden konnten. Preise im Gesamtwert von 3000 Euro lockten viele Teilnehmer und so landeten 500 vollständig gefüllte Gewinnkarten in der Lostrommel. Allein diese Karten sicherten dem lokalen Einzelhandel einen Umsatz von 100 000 Euro.

Hauptpreis war ein Goldbarren im Wert von 1000 Euro, gesponsert von der Volksbank Forchheim. Das Unternehmen Schmetterling Reisen sponserte Reisegutscheine, die weiteren zu gewinnenden Preise wurden von den an der Aktion teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben beigesteuert. red