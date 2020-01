"Gewinn" kommt teuer

Weil ihnen am Telefon ein großer Gewinn versprochen worden war, ließen sich in den vergangenen Tagen ein 65-jähriger Mann sowie eine 37-jährige Frau dazu überreden, hierfür Transportgebühren im Voraus zu bezahlen. Die beiden beglichen die Gebühren mittels Wertkarten, den erwarteten Gewinn erhielten sie jedoch nicht. Die Kriminalpolizeiinspektionen Bayreuth und Bamberg ermitteln.

Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr erhielt ein 65-Jähriger aus Plankenfels im Landkreis Bayreuth einen Anruf von einem bislang Unbekannten, der sich als Mitarbeiter einer Gewinnzentrale ausgab. Hierbei teilte er dem Rentner mit, dass er bei einem Gewinnspiel 38 500 Euro gewonnen habe.

Bedenken verworfen

Um die Verifizierung abzuschließen, sollte der Plankenfelser die Aktivierungscodes zweier zuvor gekaufter Guthabenkarten im Wert von jeweils 500 Euro übermitteln. Im Anschluss, so hieß es am Telefon, würden zwei Mitarbeiter der Gewinnzentrale sowie ein Notar zur Übergabe des Gewinns vorbeikommen. Trotz anfänglicher Bedenken übermittelte der 65-Jährige die Aktivierungscodes an den Anrufer.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich zwischen Freitag, 24., und Mittwoch, 29. Januar. Hier bekam eine 37-Jährige aus Memmelsdorf im Landkreis Bamberg mehrere Anrufe von einem Unbekannten, der ihr zunächst eine Gewinnsumme in Höhe von 180 000 Euro, später sogar von 280 000 Euro versprach.

Die Frau nannte dem Betrüger letztendlich die Codes mehrerer Guthabenkarten und verlor dadurch einige tausend Euro. Als der erhoffte Geldsegen ausblieb, wandte sie sich an die Polizei.

Die oberfränkische Polizei warnt vor derartigen Gewinnversprechen und gibt folgende Tipps: ? Wenn Ihnen am Telefon ein Gewinn versprochen wird: Erkundigen Sie sich nach dem Namen des Anrufers, seiner Adresse und Rückrufnummer. Fragen Sie nach, um welches Gewinnspiel es sich handelt und notieren Sie sich alle Angaben. ? Geben Sie keine persönlichen Daten preis, zum Beispiel Kontoinformationen, Vermögensverhältnisse, Kreditkartennummern. ? Leisten Sie niemals Vorauszahlungen, um angebliche Gebühren, Steuern oder Notarkosten zu begleichen. ? Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen. ? Wenn Sie Zweifel haben, informieren Sie die Polizei.

Weitere Informationen gibt es in den örtlichen Polizeidienststelle oder online unter der Adresse polizei-beratung.de. pol