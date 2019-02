Gewiefte Jungforscher

Aufgeregt waren sie, die 127 Youngsters, die am Donnerstag beim Oberfränkischen Regionalentscheid von "Schüler experimentieren" in der Hochschule Hof ihre Projekte präsentierten. Dieser Wettbewerb gehört zu dem Nachwuchsforscherwettbewerb "Jugend forscht". Er wendet sich an die jüngsten Forscher, sie dürfen maximal 14 Jahre alt sein. In Oberfranken haben sich 73 Jungen und 54 Mädchen in dieser Altersklasse mit insgesamt 69 Arbeiten an dem Wettbewerb beteiligt. Damit gehöre der oberfränkische Regionalentscheid in Bayern zu den größten Veranstaltungen von Jugend forscht, heißt es in einer Pressemitteilung. "Diese Beteiligung, die seit Jahren konstant hoch ist, zeigt, dass wir in Oberfranken großes Forscherpotenzial, interessierte Schüler und engagierte Lehrer haben", erklärte Wettbewerbsleiter Michael Bail. Der Jury - bestehend aus Lehrern, Hochschuldozenten und Vertretern der Wirtschaft - war es nicht leicht gefallen, bei der großen Zahl der hervorragenden Projekte die Sieger und sonstigen Preisträger der sieben Fachbereiche zu küren.

"Honig - ein Wundermittel gegen Bakterien" ist das Thema der Forschungsarbeit von Johanna Boortz, Viola Ossler und Franka Jäger. Die Schülerinnen vom Gymnasium Alexandrinum Coburg freuen sich im Fachbereich Biologie über den 3. Platz. Der 3. Platz im Fachbereich Chemie geht an Giulia Cocco, Helena Brunner und Carolina Bohlein vom Gymnasium Alexandrinum Coburg. Die elf und zwölf Jahre alten Mädchen bestimmten den "Nitratgehalt in Gewässern im Coburger Land".

Eine hervorragende Arbeit im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften haben Victoria Kühn (elf Jahre), Nils Rössler und David Reichenbacher (jeweils zwölf Jahre) vom Gymnasium Ernestinum Coburg abgeliefert. Ihre "Kompostierungs- und Verrottungsversuche" waren der Jury den 2. Platz wert.

Ein Sonderpreis im Fachbereich Chemie ging an Anastasia Kulikov, Anika Schmelzing und Julia Knaus vom Gymnasium Alexandrinum, die zur Frage "Wie gefährlich ist Aluminiumfolie?" forschten. red