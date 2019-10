Gewerkschafter treten für die Tarifbindung ein

An der vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern abgehaltenen Konferenz der Ehrenamtlichen der Kreis- und Stadtverbände in Nürnberg nahmen für den DGB Haßberge Helmut Buld (Eltmann) und Paul Hümmer (Sand) teil. Die ehrenamtlichen Gewerkschafter diskutierten, wie Hümmer mitteilte, unter anderem über Tarifbindung sowie die anstehenden Kommunalwahlen 2020. Helmut Buld und Paul Hümmer waren sich in der Feststellung einig: "Tarifflucht ist kein Geschäftsmodell, sondern organisierte Verantwortungslosigkeit." Kreisrat Paul Hümmer (SPD) kritisierte bei der Gelegenheit den Landkreis Haßberge, der bei einigen seiner Unternehmensbeteiligungen keine Tarifbindung habe. Wer Beschäftigten die Tarifbindung vorenthalte, schade dem Zusammenhalt in der Gesellschaft, so Hümmer. Lohndumping beeinträchtige zudem die Sozialversicherungen und den Staat, weil Einnahmen geringer ausfallen, pflichtete ihm Helmut Buld bei. Der DGB bedauert, dass die Tarifbindung sinkt. Auf dreieinhalb Milliarden Euro Lohn und Gehalt müssten die Beschäftigten in Bayern jedes Jahr da verzichten, wo keine Tariflöhne gezahlt werden, hieß es weiter. ft