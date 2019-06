Gewerblich über die Grenze

Eine nicht alltägliche Kontrolle erlebte die Polizei am Samstagmittag in Niederlauer. Der Anfangsverdacht, dass ein polnischer Staatsbürger mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war, erhärtete sich zwar nicht, aber es stellte sich im Laufe der Kontrolle heraus, dass der Fahrer im Namen einer polnischen Firma gewerblich polnische Staatsbürger aus Polen über die deutsche Grenze befördert hatte. Ziel sollte Frankfurt sein. Eine erforderliche Lizenz konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Somit musste der Fahrer vor Ort eine Strafe in Höhe von 500 Euro bezahlen. Sollten er oder Firma erneut auffällig werden, droht eine vierstellige Geldbuße, heißt es im Bericht der Polizei Bad Neustadt. pol