Gewerbeschau war Erfolg

Bei prächtigem Spätsommerwetter war die vom örtlichen Gewerbeverein unter Führung von Jochen Roll organisierte Gewerbeschau im Gewerbegebiet Schlemmerwiesen in Pödeldorf ein voller Erfolg. Schon kurz nach der Eröffnung durch Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU) war die Zufahrtsstraße in den Schlemmerwiesen gut gefüllt, berichten die Veranstalter in ihrer Bilanz.

Die im Gewerbegebiet "Schlemmerwiesen" zum ersten Mal ausgerichtete Gewerbeschau hatte für alle Altersklassen etwas zu bieten. Die Gewerbetreibenden öffneten ihre Werkshallen und Büros und auch im Außenbereich zeigten rund 30 Aussteller eine preite Palette von Dienstleistungen, Handwerk und Handel. Ergänzt wurden die Ausstellungen durch Vortragsreihen einzelner Gewerbetreibender. Für die Kleinen sorgten Kinderbimmelbahn, Sandhaufen, Hüpfburg und weitere Aktionen für Kurzweil, während die Erwachsenen die Vorführung von Oldtimer-Traktoren begeisterte. Wiederholungsbedürftig - so habe ein vielfach geäußerter Tenor der Besucher gelautet. red