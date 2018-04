Gewerbeschau bietet Einblicke

Philipp Bauernschubert



Firmen und Unternehmen aus dem Schweinfurter Oberland präsentieren sich am Sonntag, 15. April, in Stadtlauringen auf einer Gewerbeschau unter der Schirmherrschaft von Staatssekretär Gerhard Eck. Bestens bewährt hat sich diese alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung der mittelständischen Unternehmen unter der Federführung des Marktringes Stadtlauringen.

Diese Gewerbeschau findet an und in der Festhalle sowie der angrenzenden Freifläche der Firma Top-Werbung statt. Es wird eine bunte Leistungsschau mit den verschiedensten Gewerbetreibenden und Dienstleistern aus dem Schweinfurter Oberland geboten.

Der Marktring Stadtlauringen organisiert die Veranstaltung und lädt dabei bereits seit 2010 Gewerbetreibende aus dem gesamten Schweinfurter Oberland ein. Zu bestaunen gibt es im Außenbereich landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren und Bagger. Daneben präsentieren sich Handwerker und Dienstleister. Auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz, denn für ein reichhaltiges Speisenangebot ist gesorgt. Außerdem gibt es jede Menge Attraktionen für die kleinen Gäste wie Kinderschminken, Tanzshows sowie weitere Unterhaltungen für die ganze Familie.

Schirmherr MdL Gerhard Eck wird gegen 11 Uhr die Eröffnungsrede halten . Beginn der Gewerbeschau ist jedoch bereits um 10 Uhr. Des Weiteren sind Tanzaufführungen um 14 Uhr, 15.15 und 16.15 Uhr vorgesehen. Im Rahmenprogramm wird außerdem die Freiwillige Feuerwehr gegen 14.30 Uhr eine Bergungsübung demonstrieren. Die Veranstaltung dauert bis 18 Uhr.