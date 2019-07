Am Dienstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr findet im Rathaus die nächste Sitzung des Marktgemeinderates statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bebauungsplan mit Grünordnungsplanung für die Erweiterung des Gewerbegebietes "In der Au" in Burgwindheim als Industriegebiet sowie die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2019. red