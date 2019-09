Gewerbegebiet kommt nicht voran

Unter dem Punkt "Bauleitplanung der Gemeinde" hätte Bürgermeister Stefan Himpel gerne die Abwägung im Bauleitverfahren Edelgraben II vorgenommen. Das war jedoch nicht möglich, da die Behörden um Fristverlängerung gebeten hatten, wie Himpel bekannt gab. Zudem hält er es für möglich, das Regenrückhaltebecken in der Planung noch anders zu platzieren. Dadurch könne sich die Verkaufsfläche vergrößern. Er habe daher eine Besprechung mit dem Planer anberaumt. Wenn möglich, möchte Himpel am Montag, 14. Oktober, eine Sondersitzung einberufen, "damit es mit dem Edelgraben voran geht". See