Gewerbe und Geschäfte stellen sich vor

Das Frühlingsfest in Ostheim wird am 7. und 8. März gefeiert. In der Innenstadt haben die Geschäfte wie jeden Samstag und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Im Gewerbegebiet "Auf der Bündt" läuft am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein aktionsreiches Programm ab.

Am Sonntag verteilen die "Blumenkinder" des Obst- und Gartenbauvereins bunte Primeln. Die Zuckerbäckerei ist vor Ort, Kinder können sich auf ein Karussell freuen, vor dem Rhönmarkt gibt es Eis und Crêpes, und die Gastronomie hat geöffnet. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Brückenschoppen an der Torbrücke. Am Sonntag laden die Freunde des Mittelalters zu Frankenwein und Flammkuchen ein. Frisch gestärkt geht es dann bündtaufwärts. Teilnahmescheine für das alljährliche Gewinnspiel gibt es in den Geschäften auf der Bündt.

Bei der Fa. Hodermann ist ein echter Weltmeister und deutscher Meister zu Gast: Marco Trabert demonstriert hier das Profi-Niveau der Waldarbeitsmeisterschaften. Kai von der "Krone" wird wieder mit einem Foodtruck vor Ort sein.

Geschnitzt wird, was das Zeug hält. Neu im Angebot sind Holzschmuck, Baumperlenschmuck und Drechseleien. Die Landwirte der Region informierten an einem Stand über ihre Anliegen zu Themen der aktuellen Agrarpolitik und wirtschaftlichen Situation.

Beliebter Treffpunkt ist auch das Gelände von Landmaschinen Landgraf mit seiner beeindruckenden Ausstellung an allen Tagen von 9 bis 17 Uhr. Das Frühlingsfest beginnt hier schon am Freitag und endet erst am Montag. Das traditionelle Preisschafkopfturnier wird am Freitagabend veranstaltet. Am Samstagnachmittag gibt es Kesselfleisch und am Sonntag Mittagessen. Kaffee und Kuchen an allen Tagen organisieren die Eltern der Grundschule Ostheim. An beiden Tagen ist die Osterausstellung "Alles Kunst - Kunst von Inga Okan & Kunst am Ei" in der ehemaligen Kirchhofschule in der Kirchenburg geöffnet. Wie immer kann man in Ostheim kostenlos parken. red