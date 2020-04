Geweihte Zweige mitnehmen

In Zeiten von Corona müssen sich auch liebgewordene Traditionen in den katholischen Pfarreien von Herzogenaurach der Situation anpassen oder gar ändern. In Niederndorf haben daher die Aktiven im St.-Josef-Verein beim Brunnen auf dem St.-Josef-Platz auf den bisherigen Schmuck verzichtet und ihn mit einem Bäumchen sowie farbigen Bändern versehen, die im Wind flattern. Dadurch konnten auf ganz einfache Weise die amtlichen Vorgaben des Kontaktverbots eingehalten werden. Für dieses Vorgehen wurde eine Anregung aus dem Heinrichsblatt aufgegriffen.

Die Mitglieder des Frauenkreises im St.-Josef-Verein haben, natürlich unter Berücksichtigung der Abstandsregeln, Palmzweige und Buchs gesammelt und zugeschnitten. Die geweihten Zweige konnten am Palmsonntag und am Montag in der Niederndorfer Kirche aus dem Altarraum mitgenommen werden. Die gespendeten Einnahmen werden mithilfe der Vereinskasse verdoppelt und kommen bedürftigen Mitmenschen aus Herzogenaurach und den umliegenden Gemeinden zugute, wie der Vorsitzende Andreas Kern mitteilte.