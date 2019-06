Gewaltfreie Kommunikation

Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Kronach bietet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung ein kostenloses eineinhalbtägiges Seminar zur "Gewaltfreien Kommunikation" an. Das im Café "Kitsch" in Kronach abgehaltene Seminar erstreckt sich am Freitag, 28. Juni von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr sowie am Samstag, 29. Juni, von 9 Uhr bis 16 Uhr. Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 14. Juni, möglich. Die Teilnahme ist begrenzt. Ansprechpartnerin ist Lisa Gratzke, Telefonnummer 09261/ 678335, Fax 09261/62818335, E-Mail: lisa.gratzke@lra-kc.bayern.de, Internet www.landkreis-kronach.de. red