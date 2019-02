Am 19. und 20. März findet in der Hospizakademie Bamberg jeweils von 9 bis 16 Uhr das Seminar "Gewaltfreie Kommunikation konkret - im Arbeitsalltag" statt. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, durch die Arbeit an konkreten Situationen aus dem Arbeitsleben zu lernen, mit Aggressionen in der Kommunikation umzugehen und die eigene Position klar zu vertreten. Individuelle Fallbeispiele sind sehr willkommen. Das Seminar wird von Katja Reitz (Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, GFK, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Psychologische Beraterin, Systemische Familientherapie) geleitet. Weiterführende Informationen und Anmeldung unter www.hospiz-akademie.de oder werktags unter der Rufnummer 0951/9550722 (Hospiz-Akademie Bamberg). red