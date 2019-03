Gewalt ist an der Tagesordnung

Kronach — Die Fastenaktion steht heuer unter dem Thema "Mach was draus: Sei Zukunft" und nimmt das mittelamerikanische Land El Salvador in den Blick. Als Gast der diözesanen Fastenaktion stellt Gregorio Kardinal Rosa Chávez noch bis Sonntag an verschiedenen Stationen im Landkreis Themen und Probleme seiner Heimat vor. Dabei betrachtet der Weihbischof von San Salvador, der auch Präsident der Caritas für Lateinamerika und die Karibik ist, vor allem die Situation der Kinder und Jugendlichen.

Im Rahmen seiner Tour verweilte der Friedensbotschafter am Donnerstag für vier Schulstunden an der Siegmund-Loewe-Schule. Der Besuch kam auf Initiative und unter Organisation von Gemeindereferent Martin Förtsch, Religionslehrer an der Schule, zustande.

In einem Filmvortrag führte der Kardinal den sehr aufmerksamen Neuntklässlern die sozialen Probleme des Landes - Arbeitslosigkeit, Armut, Perspektivlosigkeit, Gewalt, Drogen- und Waffenhandel - bildhaft vor Augen, aber auch verschiedene, von Spendengeldern finanzierte Misereor-Hilfsprojekte vor Ort.

Rivalisierende Jugendbanden

El Salvador ist mit einer Fläche von rund 21 000 Quadratkilometern ungefähr so groß wie Hessen und das kleinste Land in Mittelamerika, hat aber mit sieben Millionen Einwohnern die größte Bevölkerungsdichte wie auch die höchste Kriminalitätsrate. "El Salvador ist eines der gewalttätigsten Länder der Erde. Im Durchschnitt werden jeden Tag zehn bis zwölf Menschen ermordet", prangerte der Weihbischof an. Die Morde verübten rivalisierende Jugendbanden, die damit große Angst unter den Menschen schürten und diese zu Schutzgeldzahlungen zwängen. Dabei scheuten sie auch vor grausamen Morden an Frauen und Kindern nicht zurück. "Teilweise werden ganze Familien umgebracht", führte er aus.

Viele junge Leute schlössen sich freiwillig einer Gang an, um Macht und Geld zu haben. Ihnen fehle dabei der Rückhalt in den Familien. Nicht selten seien deren Eltern umgebracht worden oder sie erführen in den Familien selbst körperliche und psychische Gewalt, Demütigung, Beleidigungen, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung. "Da rutscht man leicht ab", verdeutlichte er. Andere wiederum würden dazu gezwungen durch Gewaltandrohung gegen sie oder ihre Familie. Dabei müssten sie brutale "Begrüßungsrituale" über sich ergehen lassen: Männliche Neuzugänge würden halb tot geschlagen, weibliche vergewaltigt. Insgesamt gibt es in El Salvador um die 100 000 Bandenmitglieder. Viele Mitglieder wollten wieder austreten. Dies sei ihnen aber nicht möglich, da ein zweites "Gesetz" besage: Wer einmal eingetreten ist, muss bleiben.

Aufgrund der Perspektivlosigkeit wollen - Umfragen zufolge - 74 Prozent der Jugendlichen das Land verlassen. Wie aber dem Sumpf aus Gewalt und Gegengewalt, Armut und Leid entgegen treten? "Echte Veränderung schafft man nur auf lokale Ebene. Im Kopf muss sich etwas ändern. Die Wurzel von alledem liegt in der Familie", verdeutlichte der Weihbischof. Sicher zeigte er sich, dass immer strengere Gesetze und härteres Durchgreifen seitens der Polizei keine Lösung seien: "Gewalt vom Staat ist keine Lösung, denn Gewalt erzeugt immer Gegengewalt."

Appell: Teil der Lösung sein

An die Neuntklässler appellierte er, dass auch sie - trotz einer Entfernung von 10 000 Kilometern - ein Teil der Lösung sein könnten. Misereor ermögliche es, Brücken zu bauen. "Ihr müsst die Steine einsetzen. Wir sind alle eine Familie und wir haben auch nur eine Zukunft: Entweder retten wir uns alle oder wir gehen gemeinsam unter", so der mittelamerikanische Gast, der von Pater Roberto vom Referat "Weltkirche" des Erzbischöflichen Ordinariats in Bamberg begleitet wurde.

Der "Blick über den Tellerrand" kam sehr gut bei den Schülern an. Der Vormittag sei sehr interessant und lehrreich gewesen, habe zum Nachdenken angeregt und manch Neues vermittelt, so der einhellige Tenor.

Der Kardinal bleibt bis Sonntag im Landkreis. Am Donnerstagabend feierte er den Gottesdienst in der Klosterkirche zusammen mit Regionaldekan Thomas Teuchgräber als Zelebrant. Anschließend erzählte er auch hier über die Situation in seinem Land und zeigte ebenfalls den Kurzfilm der Misereor-Fastenaktion. Am heutigen Freitag besucht er die Mittelschule Pressig, wo er am Vormittag mit den Schülern ins Gespräch kommt. Abend hält er die Messe in Rappoltengrün.

Am Wochenende eröffnet der Kardinal schließlich zusammen mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick in der Pfarrei Teuschnitz die Misereor-Fastenaktion für das Erzbistum Bamberg. Hierzu wurde ein umfangreiches Programm ausgearbeitet. Den Höhenpunkt stellt der Festgottesdienst in der Teuschnitzer Stadtpfarrkirche am Sonntag um 10 Uhr dar. Das Programm wird um 13 Uhr beschlossen durch eine Podiumsdiskussion mit dem Erzbischof, dem Kardinal, Minister Glauber, BJR-Präsident Fack, Ruth Schneider und Theresa Heindl, beide Weltfreiwilligendienstleistende. Nähere Infos zu den Programmpunkten finden sich im Internet unter: www.pfarrei-teuschnitz.de .