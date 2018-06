Gewalt gegen Roller, Gartentür und Scheibe

pol



Mit mehreren Sachbeschädigungen musste sich zuletzt die Polizei Bamberg-Stadt befassen. Ein abgestellter Roller wurde zwischen Donnerstag und Freitag in der Hellerstraße beschädigt. Ein Unbekannter zerschlug das Rücklicht und hinterließ 50 Euro Schaden, ohne sich darum zu kümmern.Im nächsten Fall wurde eine Gartentür in der Carl-Meinelt-Straße eingetreten. Ein Unbekannter verursachte einen Schaden in Höhe von 200 Euro.Schließlich schlug ein 34-Jähriger am Freitagabend gegen 22.15 Uhr eine Scheibe einer Gaststätte am Schönleinsplatz ein. Anschließend flüchtete der Täter, wurde aber im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen. Dabei beleidigte der Mann noch zwei eingesetzte Polizeibeamte, weshalb ihn nun diverse Anzeigen erwarten.