Gewächshaus-Führung wird vorverlegt

Der im Jahresprogramm des Obst- und Gartenbauvereins für Sonntag, 21. Juli ,vorgesehene Besuch der Scherzer-Boss GmbH in Feulersdorf muss vorverlegt werden. Neuer Termin ist Sonntag, 16. Juni. Beginn der Führung mit Besichtigung der Gewächshausanlagen ist um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, da maximal 30 Personen teilnehmen können. Anmeldungen bis spätestens Dienstag, 11. Juni, an Karin Rech (Telefon 09264-8865). Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Buswartehaus. Es werden voraussichtlich Fahrgemeinschaften gebildet. red