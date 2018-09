"Gevatter Tod" gibt ein Gastspiel

Mit einem Gastspiel der Theatergruppe "Bumerang" startet "Das Baumann" in die neue Saison. Gezeigt wird die Tragikomödie "Gevatter Tod". Wer den Tod als Paten hat, der hat ausgesorgt: Das Patenkind wird Arzt - praktisch, denn so weiß er immer, welcher seiner Patienten stirbt. Dummerweise nimmt auch der Tod seinen Beruf sehr ernst. "Gevatter Tod" erzählt das alte Märchen um ein Leben mit dem Tod neu. Dabei nimmt das Drama bei aller Komik ernst, dass der Tod auf, vor und hinter der Bühne sein Spiel spielt. Ein kurzweiliger Theaterabend ohne Risiken, aber mit Nebenwirkungen. Vorstellungen sind am Mittwoch, 26. September, um 19 Uhr; am Freitag, 28., und Samstag, 29. September, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 20. September, um 17 Uhr. Karten gibt es unter www.das-baumann.de, bei Sintenis Deko und Schenken, Blaicher Straße 25, oder telefonisch unter 09221/93393. red