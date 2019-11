Geuß-Schwestern Trainer

Acht neue Schiedsrichter stellen die Handballer des TV Ebern bekanntlich. Nun haben sie mit den Geschwistern Jutta und Ute Geuß auch zwei ausgebildete Trainerinnen in ihren Reihen. Voraussetzung für den entsprechenden Lehrgang waren für beide der Schiedsrichterschein und ein Erste-Hilfe-Kurs.

Die Schulungen und Prüfungen fanden an mehreren Wochenenden im Großwallstadter Sporthotel statt. Am Ende stand eine Prüfung in Theorie und Praxis. Die schriftlichen und mündlichen Tests sowie eine Lehrprobe - eine Trainingseinheit - absolvierten die jungen Damen aus Ebern überaus erfolgreich. Ute und Jutta Geuß sind die ersten geprüften Trainer der TVE-Handballer, was vor allem der Nachwuchsarbeit guttun dürfte. di