Geus neue Geschäftsleiterin

Nach dem Bezug des neuen Gebäudes in der Hofheimer Straße im Frühjahr gab es beim Amtsgericht Haßfurt nun auch in personeller Hinsicht eine einschneidende Veränderung: Mit Erreichen der Altersgrenze zum Ablauf des Monats August ist der langjährige Geschäftsleiter Elmar Spudeit in den Ruhestand getreten. Damit verlor das Amtsgericht seinen erfahrensten und dienstältesten Beamten. Spudeit trat zum 1. September 1969 zunächst als Justizschüler in den Dienst der Haßfurter Justiz, bevor er ab September 1971 als Rechtspflegeranwärter die gehobene Beamtenlaufbahn einschlug. Nach bestandener Prüfung wurde er ab 1974 zunächst beim Amtsgericht Haßfurt, für einige Monate im Sommer 1976 beim damaligen Amtsgericht Ebern und danach wieder beim Amtsgericht Haßfurt als Rechtspfleger verwendet. Im Dezember 2004 wurde er Geschäftsleiter des Amtsgerichts Haßfurt und war seitdem als Vorgesetzter der dort tätigen nicht-richterlichen Beschäftigten für den reibungslosen Ablauf des Dienstbetriebs verantwortlich. Amtsgerichtsdirektor Holger Ebert händigte dem Beamten nun nach 49 Jahren Justizzugehörigkeit die Ruhestandsurkunde aus.

Zum 1. September hat das Oberlandesgericht Bamberg Sonja Geus als neue Geschäftsleiterin des Amtsgerichts Haßfurt bestellt. Die gebürtige Haßfurterin gehört dem hiesigen Amtsgericht seit Dezember 1995 an. Sie war zuletzt als Rechtspflegerin und Gruppenleiterin im Grundbuchamt tätig und hat seit 2015 als Stellvertreterin des Geschäftsleiters Erfahrungen in ihrem neuen Tätigkeitsbereich gesammelt. red