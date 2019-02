Getriebeschaden verursacht Ölspur

Das Fahrzeug eines 50-Jährigen erlitt am Donnerstagmorgen während der Fahrt in der Schönbornstraße einen Getriebeschaden und blieb vor der Garitzer Kreuzung liegen. Der beschädigte VW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden, da das Auto nicht mehr fahrbereit war. Der Bauhof der Stadt Bad Kissingen wurde verständigt, da das Fahrzeug in der Schönbornstraße Öl verloren hatte. pol