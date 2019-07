In diesen Tagen läuft die Ernte überall in Bayern auf Hochtouren. Allerorten sind Mähdrescher im Einsatz. Binnen kurzer Zeit sind die Getreidefelder dank leistungsfähiger Maschinen abgeerntet, bevor dann die Getreidekörner in die landwirtschaftlichen Traktoranhänger geblasen werden. So gesehen am Montag zwischen Schwürbitz und Lettenreuth. Foto: Horst Habermann