Erhebliche Verletzungen zog sich ein 20-Jähriger am Montag, gegen 20.30 Uhr, zu, als er mit seinem Fahrrad vom Radweg neben der Jörgenmühle in die Staatsstraße St 2282 abbiegen wollte. Da Getreidereste auf der Fahrbahn lagen, kam er ins Schleudern und fiel zu Boden. Der Verursacher, von dessen Anhänger die Getreidekörner heruntergefallen waren, wurde ermittelt. Gegen ihn wird Strafanzeige erstattet. Außerdem musste er die Straße reinigen, so die Polizei. pol