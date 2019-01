Getränkemarktkette unterstützt Volksbegehren

Die Getränkemarktkette Sagasser unterstützt das Volksbegehren Artenvielfalt. Das Coburger Unternehmen ermöglicht seinen Mitarbeitern, sich während der Arbeitszeit für das Volksbegehren einzutragen. Das hat jetzt des Coburger Aktionsbündnis für das Volksbegehren "Artenvielfalt" mitgeteilt.

Von den rund 700 Sagasser-Mitarbeitern arbeiten und wohnen demnach circa 400 in Bayern, und diese dürfen nun im Eintragungszeitraum (31. Januar bis 13. Februar) auch während ihrer Arbeitszeit in ihr jeweiliges Rathaus fahren und sich für das Volksbegehren eintragen, wenn es zeitlich anders nicht geht. Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter ihre Fehlzeiten mit ihrem Vorgesetzten absprechen und die Zeit auch wirklich nur für den Rathausbesuch verwenden, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Freistellung wird pro Mitarbeiter auf eine Stunde beschränkt. "Wir haben uns zu dieser Maßnahme entschlossen, denn der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Unternehmen, Auftrag und Verantwortung", sagt Michael Sagasser. "Durch unser bewusstes Bekenntnis zum Getränkemehrwegsystem leisten wir einen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt für unsere Kinder und künftige Generationen. Auch aus diesem Grunde unterstützen wir, völlig unabhängig von der persönlichen politischen Orientierung, das Volksbegehren." Und Sagasser betont: "Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den zuständigen Rathäusern am Volksbegehren teilnehmen."

Verfechter vom Mehrwegsystem

Die Sagasser Unternehmensgruppe betreibt circa 100 eigene Getränkemärkte und Getränkegroßhandel im Raum Nordbayern und Thüringen und ist als Verfechter des Getränke-Mehrwegsystems Mitglied im Verein "Pro Mehrweg".

Die Naturschützer in der Region freuen sich sehr über das Engagement von Sagasser. "An diesem Beispiel sieht man, dass man auch als Unternehmen Verantwortung für die Natur übernehmen kann", sagt Simone Wohnig, Vorsitzende des ÖDP-Kreisverbands. ct