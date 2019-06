Getränkekisten krachen in Windschutzscheibe

In der Rosenaustraße in Eggolsheim hat am Montag um 10 Uhr ein blaues Auto dem Fahrer eines roten VW Caddy die Vorfahrt genommen, so dass dieser stark abbremsen musste. Einen Zusammenstoß konnte der Caddy-Fahrer zwar verhindern, aber seine ungenügend gesicherte Ladung wurde ihm zum Verhängnis: Nicht ausreichend gesicherte Getränkekisten schleuderten beim Abbremsen nach vorne und krachten in die Windschutzscheibe, so dass ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Der Fahrer des blauen Wagens setze ohne anzuhalten und unbeschädigt seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 zu melden.