Getöpferte Sterne sind verschwunden

Ein unbekannter Täter entwendete vom Grundstück eines Einfamilienhauses in Hofheim, Gartenweg, eine stattliche Anzahl getöpferter Sterne. Zusätzlich wurde ein Metallgestell gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Die Tat wurde am Montag oder Dienstag begangen. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben? red