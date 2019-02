Die Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" veranstaltet von Sonntag, 17., bis Freitag, 22. März, eine verständigungspolitische Tagung mit dem Titel "Geteilte Erinnerungen".

Erinnerungen an zeitgeschichtliche Ereignisse sind bei Deutschen und Tschechen unterschiedlich zusammengesetzt. Im Seminar sollen deutsch-tschechische und die jüngste europäische Zeitgeschichte und Politik rekapituliert und reflektiert werden. Insbesondere soll unterschiedlichen sudetendeutschen und tschechischen Lebensbildern und Biographien in unterschiedlichen Epochen Raum gegeben werden. Die für jedermann zugängliche Tagung beginnt am Sonntagabend mit dem gemeinsamen Abendessen und ist am folgenden Freitag mit dem Frühstück zu Ende. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei: "Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 und per Mail an: hoertler@heiligenhof.de. Unter diesen Kontaktdaten werden auch Anfragen zu der Veranstaltung entgegengenommen. sek