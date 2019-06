Getanzter Vortrag

Für alle Kultur- und Bewegungsliebhaber bietet sich am kommenden Samstag in Hammelburg die Gelegenheit eine neue, ganz ungewöhnliche Art zu tanzen kennenzulernen: die Contact Improvisation. Im Rahmen der Kunstausstellung der Gruppe Hammelburger Kunstvereint lädt die Künstlerin Juliane Kahl am Samstag, 22. Juni, von 20 bis 21 Uhr zum getanzten Vortrag in die Stadtbibliothek ein. Am Sonntag haben die Teilnehmer eines Workshops dort von 11 bis 15 Uhr Gelegenheit, diese neue Tanzform selbst auszuprobieren und zu erlernen.

Contact Improvisation ist eine Tanzform, die sich in den 70er Jahren aus dem modernen Tanz entwickelt hat. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Berührung, die ganz unterschiedliche Qualitäten haben kann. Contact Improvisation sieht immer anders aus, wie das Spiel herumtollender Kinder oder akrobatisch oder wir werden an archaische Rituale uralter Stämme erinnert. Es kann jedoch auch sehr ruhig und achtsam sein. Wie sich die Atmosphäre im Raum zusammensetzt liegt letztlich an allen Anwesenden.

Für die Künstlerin Juliane Kahl, die aus Hammelburg stammt und besser unter ihrem Geburtsnamen Schlereth bekannt ist und ihren Kollegen Michael Makowka ist der Tanz nicht nur Bewegung, sondern ganz im Sinne der Ausstellungsthematik auch ein Weg. Ein Weg sich mit sich selbst und anderen zu verbinden.

Wer zeichnen möchte, kann sich gern die nötigen Utensilien mitbringen und wer selbst Lust hat im Anschluss an die Veranstaltung zu tanzen, soll bequeme Kleidung mitbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Dennoch freuen sich die Künstler über Voranmeldungen in der Stadtbibliothek unter 09732/902 433 oder per Email an: Juliane.Schlereth@gmx.de. red