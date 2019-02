Getanzt, was das Zeug hält

Jux und Tollerei, stimmungsvolle Musik und Gaudi: Alljährlich bietet die Wefa Kronach allen Faschingsfans ein "hausgemachtes" Faschingsprogamm, bei dem sich Mitarbeiter wie Beschäftige mächtig ins Zeug legen. Auch am Freitag war bei der Supergaudi wieder alles dabei, was man sich nur wünschen kann: mitreißende Tanz- und Showauftritte, tolle Stimmungsmusik, zauberhafte "Tanzmariechen" und sogar gleich zwei Prinzenpaare.

Die Begrüßung der rund 200 anwesenden - ausnahmslos fantasievoll maskierten - Faschingsfans oblag dem neuen Zweigstellenleiter der Wefa Kronach, "Indianer-Häuptling" Steffen Och. Dieser freute sich sehr über den riesigen Zuspruch. Zu den Gästen zählten insbesondere Mitarbeiter, Beschäftigte und Angehörige der Wefa-Werke I und II, des VaW-Verbunds anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Carl-Link-Haus) wie auch Abordnungen der Wefa-Hauptstelle in Ahorn, der Lebenshilfe Kronach sowie der heilpädagogischen Einrichtung Flößerhof St. Nepomuk in Marktrodach.

Ochs Dank galt allen, die sich wiederum seitens der großen Wefa-Familie in die Durchführung des närrischen Treibens eingebracht hatten, sowie der Zechgemeinschaft Neukenroth für die Gastfreundschaft und die "Riesen-Vorbereitung". Der Vorsitzende des Werkstatt-Rats, Martin Engelhardt, wünschte ebenso allen Anwesenden viel Spaß bei der Faschingsgaudi wie auch die neuen Wefa-Regenten - Prinz Alexander und seine liebreizende Prinzessin Lisa-Marie: "Ihr werdet heute staunen und lachen. Wir hoffen, es wird euch Spaß machen". Und Spaß hatte das närrische Völkchen definitiv.

Prinzenpaar zu Gast

So lange wie die anerkannten Werkstätten für Behinderung in Kronach - eine Zweigstelle der Wefa Ahorn - bestehen, nämlich seit 1985, wird alljährlich auch der Wefa-Fasching ausgerichtet: also schon seit 34 Jahren. Sehr freut man sich alljährlich über den Besuch einer "königlichen" Abordnung sowie weiterer Protagonisten der Neugrüede Fousanocht. Gerne gaben sich auch heuer das diesjährige Prinzenpaar Theresa II. und Tobias I. samt Präsidentenpaar Sophia I. und Lukas I. beim bunten Spektakel die Ehre. Mitgebracht hatten sie ihre Tanzgarde, die mit ihrem temperamentvollen Gardetanz ihr Publikum gleich auf "Betriebstemperatur" brachte. Eine heftig eingeforderte Zugabe - sie sollte an diesem Abend nicht die einzige bleiben - war nicht zu umgehen. Stimmung nennt man das - und davon gab es an diesem wunderbaren Abend jede Menge.

Weitere Höhepunkte des Programms, durch das in bewährter Art und Weise "Zeremonienmeister" Heinz Rembor führte, waren die mitreißenden Tanzauftritte. Unter den Klängen von "Captain Jack" betrat die Tanzgruppe der Wefa die Zecherhalle, um dann anschließend im südamerikanischen Rhythmus von "Macarena" die Hüften zu schwingen. Bei der Zugabe machte der ganze Saal mit.

Ein Überraschungs-Auftritt war die wahrlich schweißtreibende Tanz-Performance, ebenfalls von Wefa-Beschäftigen. Die beiden zauberhaften Tänzerinnen Sabrina und Maria rockten zusammen mit ihren Tänzern gewaltig ab zum Jennifer Rostock -Hit "Kopf oder Zahl".

Traditionell den Abschluss des offiziellen Programms bildete wieder die voller Spannung erwartete Maskenprämierung. Das Rennen machten schließlich die Wefa-Tänzerinnen Sabrina und Maria, ein hinreißendes Biedermeier-Paar sowie ein megacooler "Man in Black".

Großen Anteil am Gelingen des Abends hatten wieder die "Grauen Wölfe" aus Haig, die mit einer Palette an Tanz- und Stimmungshits sowie Oldies und Klassikern für Begeisterung sorgten. Bis zu deutlich vorgerückter Stunde wurde gesungen, geschunkelt und getanzt, dass es eine wahre Freude war.