Getankt, weggefahren und nicht bezahlt

Ein Unbekannter tankte am Freitag gegen 18.20 Uhr an einer Tankstelle in der Robert-Koch-Straße in Lichtenfels. Nachdem der Mann für 40 Euro Superbenzin in seinen dunkelgrauen bzw. silbernen Pkw - vermutlich der Marke VW - gezapft hatte, verließ er die Tankstelle, ohne seine Tankschuld zu begleichen. Nach Zeugenaussagen soll es sich dabei um einen Pkw aus dem Zulassungsbereich Lichtenfels mit den Buchstaben "FO" im Nummernschild handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden.