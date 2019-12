Getankt und nichts bezahlt

Gleich zwei Fälle von Tankbetrug zeigte der Betreiber einer Tankstelle in Marktrodach an. Am Montagmorgen betankte ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach einen Kanister mit Super-Kraftstoff im Wert von 15 Euro. Danach stieg er in sein Fahrzeug und fuhr davon. Aufgrund des amtlichen Kennzeichens konnte der Mann ermittelt werden. Bereits am 5. Dezember tankte ein unbekannter Autofahrer sein Fahrzeug mit Treibstoff im Wert von knapp 28 Euro und fuhr ohne zu zahlen davon.