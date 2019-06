Getankt und nicht bezahlt

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer tankte sein Fahrzeug am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, an der HEM-Tankstelle für 30 Euro. An der Kasse bezahlte der Mann allerdings nur zwei Flaschen Wasser und fuhr dann davon. Es werden nun weitere Ermittlungen wegen Tankbetrugs geführt. Zeugen, die am Dienstag zur Tatzeit ebenfalls an der Tankstelle getankt haben und Hinweise auf den unbekannten Fahrer eines silbernen Pkw Mazda geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol