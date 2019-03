Getankt und nicht bezahlt

Am Freitagmittag betankte eine zunächst unbekannte Person seinen Geländewagen an der Tankstelle in Oberthulba. Anschließend verließ der Unbekannte die Tankstelle ohne den Treibstoff zu bezahlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 88 Euro. Der Fahrzeugführer konnte schließlich ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Betruges, teilte die Polizein in Hammelburg mit. pol