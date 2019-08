Für 30 Euro betankte eine 39-Jährige ihr Auto am Mittwoch um 18.58 Uhr an einer Tankstelle in der Georg-Schäfer-Straße. Die Frau stieg zwar mit ihrem Geldbeutel aus dem Fahrzeug, legte diesen auf dem Kofferraum ihres Daimlers ab, tankte, nahm aber den Geldbeutel wieder an sich, stieg in ihr Auto ein und fuhr davon ohne zu bezahlen. Ein Bekannter der 39-Jährigen beglich sofort die Rechnung, so dass der Tankstelle kein Schaden entstand. pol