Getankt ohne zu bezahlen

An einer Tankstelle in der Bahnhofstraße kam es am Sonntagmittag zu einem Tankbetrug. Eine ca. 35-jährige Frau tankte ihren Mitsubishi mit auswärtigen Kennzeichen für 20 Euro ohne die Rechnung zu bezahlen. Gegen sie wird nun wegen einer Straftat ermittelt. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 09741/ 6060 mit der Polizei Bad Brückenau in Verbindung zu setzen.