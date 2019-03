Am Freitag, 22. März, 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) gibt es ein Wirtshaussingen mit "Boxgalopp" im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach. Der Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach lädt ein zu einem geselligen Abend der besonderen Art. Allein vorsingen in der Schule war doof? Allein vorsingen vor der Klasse war peinlich? Allein vorsingen war gestern! Bei "Boxgalopp" dürfen alle gemeinsam ohne Rücksicht auf Verluste oder falsche Töne schmettern. Nur die Freude am Singen zählt. Gesungen wird, was Spaß macht. Und das nicht zu Plastikmusik aus der Konserve, sondern zu Livemusik von echten Musikern. David Saam und "Res" Richter von der Gruppe "Boxgalopp" bringen Wirtshaus-Hits aus mehreren Jahrhunderten mit. Die Texte muss keiner auswendig kennen, die werden serviert. Der Eintritt ist frei. Tischreservierungen unter Telefon 09191/94448. red