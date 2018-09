Gesundheitswanderung zum Thema Achtsamkeit

Heike Gögelein, zertifizierte Gesundheitswanderführerin, Natur- und Wildnispädagogin und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin, bietet am Samstag, 15. September, von 18 bis 20 Uhr eine Gesundheitswanderung zur Aktivierung der Sinne an der Sinn an. Diese Wanderung zum Thema "Achtsamkeit - die Kraft der Sinne" kombiniert Bewegung, Gymnastik, Naturerlebnis und Entspannung. Der Abschluss ist an der Kneippanlage, wo die Teilnehmer die positiven Effekte der Kneippanwendungen genießen können. Treffpunkt zu der zweistündigen Tour ist an der Georgi-Halle. Benötigt werden festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. sek