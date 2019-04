Gesundheitswanderung nach Vierzehnheiligen

Der Kur- und Tourismus-Service unternimmt am morgigen Mittwoch, 10. April, um 10 Uhr eine Gesundheitswanderung auf dem Terrainkurweg 2 mit Möglichkeit zur Einkehr. Der Streckenverlauf ist von Romansthal über den Frankenweg, Vierzehnheiligen und wieder zurück nach Romansthal. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Sie ist für Inhaber einer Gästekarte kostenlos. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz in Romansthal. red