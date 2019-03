Gesundheitswandern um die Festung

Unter dem Motto "Jeder Schritt hält fit - jeder zusätzliche Schritt macht noch fitter" bietet Norbert Grundhöfer, zertifizierter Gesundheitswanderführer, ein Gesundheitswandern an. An schönen Plätzen in der Natur werden Übungen aus dem Bereich der Physiotherapie gemacht, die Koordination, Kraft und Ausdauer fördern. Auch Gruppen können sich anmelden. Gesundheitswandern findet jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Parkplatz der Festung Rosenberg. Wanderkleidung ist zweckmäßig. Anmeldung bei Grundhöfer ist unter der Telefonnummer 09261/677215 oder Handy 0176/46564010 möglich. red