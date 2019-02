Gesundheitswandern mindert die Pfunde

Mit der Volkshochschule Kreis Kronach und dem zertifizierten Gesundheitsführer (Deutscher Wanderverband) Norbert Grundhöfer, "purzeln die Pfunde". Die Gesundheitswanderung startet am Donnerstag, 28. Februar, um 16 Uhr am Parkplatz der Festung. Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red